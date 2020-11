Mascherine fantasma al Pirellone, aziende nei guai. I dispositivi erano stati pagati sette milioni dalla Regione Lombardia (Di domenica 29 novembre 2020) Durante la prima ondata della pandemia, con la penuria di Mascherine e dispositivi sanitari, in Lombardia molti hanno provato a lucrare alle spalle dei malati. Fatti per i quali sono state aperte numerose indagini dalla Procura di Milano, diretta dal procuratore Francesco Greco (nella foto), tra cui quella, giunta a conclusione ieri, nei confronti di due amministratori di altrettante società che ora rischiano il processo perché accusati di frode nelle pubbliche forniture in quanto si fecero pagare oltre 7 milioni di euro da Aria, la centrale acquisti regionale della Lombardia, per la fornitura di 2 milioni di Mascherine tra febbraio e marzo scorso. Peccato che a fronte del pagamento, i dispositivi non sono mai arrivati al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 29 novembre 2020) Durante la prima ondata della pandemia, con la penuria disanitari, inmolti hanno provato a lucrare alle spalle dei malati. Fatti per i quali sono state aperte numerose indaginiProcura di Milano, diretta dal procuratore Francesco Greco (nella foto), tra cui quella, giunta a conclusione ieri, nei confronti di due amministratori di altrettante società che ora rischiano il processo perché accusati di frode nelle pubbliche forniture in quanto si fecero pagare oltre 7di euro da Aria, la centrale acquisti regionale della, per la fornitura di 2ditra febbraio e marzo scorso. Peccato che a fronte del pagamento, inon sono mai arrivati al ...

"Mascherine truffa per 7 milioni"

Mascherine ben pagate ma fantasma. La Procura ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, nei confronti di due amministratori di altrettante società accusati di frode nelle pubbliche ...

