Marta Cartabia presidente della Corte Costituzionale. Ecco chi è (Di domenica 29 novembre 2020) Marta Cartabia è il nuovo presidente della Corte Costituzionale: è stata eletta all’unanimità, con 14 voti a favore (il 15°, della Cartabia, si è convertito in un’astensione). Questa elezione fa di lei la prima donna presidente della Corte Costituzionale, anche se la durata del suo mandato sarà breve, visto che terminerà il 13 settembre 2020. Questo perché la Cartabia è stata nominata alla Consulta il 13 settembre del 2011, e la durata dell’ufficio di giudice Costituzionale ha una durata massima di 9 anni. Confermati i vicepresidenti Aldo Carosi e Mario Morelli. “In Italia età e sesso ancora contano un po’, ma è stato rotto un soffitto di cristallo e ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 29 novembre 2020)è il nuovo: è stata eletta all’unanimità, con 14 voti a favore (il 15°,, si è convertito in un’astensione). Questa elezione fa di lei la prima donna, anche se la durata del suo mandato sarà breve, visto che terminerà il 13 settembre 2020. Questo perché laè stata nominata alla Consulta il 13 settembre del 2011, e la durata dell’ufficio di giudiceha una durata massima di 9 anni. Confermati i vicepresidenti Aldo Carosi e Mario Morelli. “In Italia età e sesso ancora contano un po’, ma è stato rotto un soffitto di cristallo e ...

Emilio09006503 : Intervista su tv2000 alla presidente Marta Cartabia bisogna rivedere i diritti delle singole persone .SIAMO TUTTI FINITI - GuidoAnzuoni : @CarloCalenda Marco non lo abbiamo più, a Emma non verrà mai concesso, lo so, così come a Sabino Cassese. Marta Car… - peppesava : RT @Ragusanews: Cartabia. Marta che ha rotto il cristallo, prima donna al Quirinale - Ragusanews : Cartabia. Marta che ha rotto il cristallo, prima donna al Quirinale - andreavent3 : @salcinz Marta Cartabia sarebbe un ottimo Presidente del Consiglio...... -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Cartabia Cartabia a Tv2000: “Non sono la riserva della Repubblica” Corriere Cesenate Governo di tregua: M5S su barricate. Premier in rosa: ipotesi Cartabia

All'ombra del Colle nulla si muove. L'ultimatum del presidente Mattarella non ha sortito alcuno scatto di reni o rigurgito di responsabilità da ...

Chi è Cartabia, giurista internazionale e vicepresidente della Consulta

Marta Cartabia, che compirà 55 anni tra una decina di giorni, è una docente e costituzionalista italiana, giudice costituzionale dal 2011, vicepresidente ...

All'ombra del Colle nulla si muove. L'ultimatum del presidente Mattarella non ha sortito alcuno scatto di reni o rigurgito di responsabilità da ...Marta Cartabia, che compirà 55 anni tra una decina di giorni, è una docente e costituzionalista italiana, giudice costituzionale dal 2011, vicepresidente ...