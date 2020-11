Maria Laura De Vitis ha “tradito” Paolo Brosio con Diego Granese?

(Di domenica 29 novembre 2020) Questa sera a Live – Non è la D’Urso, la coppia– Detornerà sotto i riflettori degli studi di Mediaset per un confronto faccia a faccia con l’imprenditore milanese, il quale sostiene di avere avuto un flirt con la fidanzata del giornalista mentre questo era ancora nella casa del Grande Fratello Vip. Ci sarebbero, infatti, delle foto molto compromettenti che ritrarrebberoaggrovigliata tra le braccia dimentre si scambiano un bacio appassionato: “Ci siamo conosciuti una sera a casa di amici, ci siamo baciati e voglio continuare questa cosa con lei” ha dichiarato il giovane imprenditore. La De, però, smentisce tutto. Il tradimento c’è stato davvero o è tutta una farsa ...

mari_ofpeace : oggi Maria Laura impara a: smettere di dimenticarsi la I quando scrive LGBTI - annaros70527446 : giro da presente fidanzate Ti spiego, Maria Laura è l’amante di Paolo Brosio e ha il suo stesso manager, stasera do… - PheebsBuffay__ : @ehehevans Farei un 'Maria Laura che parla, ma perde il filo del discorso perché parla di 95 cose contemporaneament… - Maria_Laura_200 : RT @onlyhuman_LT: L’unico e solo trio. #gfvip - Maria_Laura_200 : RT @thugheadjonesy: FATELO VEDERE IN PUNTATA SU. MA IN SENSO BUONISSIMO. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Laura

Il Messaggero

Fabrizio Corona rivela che Maria Laura De Vitis in realta non è la fidanzata ma l'amante di Paolo Brosio, ora al Grande Fratello Vip 5.SPOLETO -Non più lettere dal fronte o cartoline, ma pacchi di e-commerce e pos per le ricevute elettroniche. Parte dalla bassa Valnerina e arriva a Spoleto la storia della ...