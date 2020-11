Marca: Lautaro Martinez vuole lasciare l’Inter e si affida a Jorge Mendes (Di domenica 29 novembre 2020) Dopo esser stato molto vicino al Barcellona in estate, Lautaro Martinez ha ancora intenzione di cambiare squadra e andare via dall’Inter. Stando a quanto riporta Marca, la decisione è stata presa e per questo motivo l’argentino ha voluto affidarsi a Jorge Mendes, che avrà il ruolo di intermediario, col compito di trovargli una nuova sistemazione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) Dopo esser stato molto vicino al Barcellona in estate,ha ancora intenzione di cambiare squadra e andare via dal. Stando a quanto riporta, la decisione è stata presa e per questo motivo l’argentino ha volutorsi a, che avrà il ruolo di intermediario, col compito di trovargli una nuova sistemazione. L'articolo ilNapolista.

napolista : Marca: Lautaro Martinez vuole lasciare l'Inter e si affida a Jorge Mendes Il noto procuratore portoghese sarà l'int… - passione_inter : Marca - Lautaro si affida a Jorge Mendes per lasciare l'Inter - - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Secondo #Marca, Lautaro Martinez si sarebbe affidato a Jorge Mendes. Non sarà il suo agente ma l'intermediario che si occu… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Secondo #Marca, Lautaro Martinez si sarebbe affidato a Jorge Mendes. Non sarà il suo agente ma l'intermediario che si occu… - FcInterNewsit : Marca - Lautaro si affida a Jorge Mendes per l'addio dall'Inter: l'agente incaricato a trovare un nuovo club -