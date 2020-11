Maradona, un museo nello stadio San Paolo ma i cimeli sono rimasti alle intemperie: lettere e disegni sbiaditi e illeggibili (Di domenica 29 novembre 2020) sono state spazzate via a decine le lettere lasciate dai tifosi a Diego Armando Maradona. Distrutte dal vento e cancellate dalla pioggia che in queste ultime ore è caduta copiosa su Napoli. Un... Leggi su ilmattino (Di domenica 29 novembre 2020)state spazzate via a decine lelasciate dai tifosi a Diego Armando. Distrutte dal vento e cancellate dalla pioggia che in queste ultime ore è caduta copiosa su Napoli. Un...

