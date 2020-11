Maradona, non solo lo stadio. Anche la nuova linea della metropolitana sarà dedicata a Diego (Di domenica 29 novembre 2020) Maradona, Anche la nuova metropolitana avrà il suo nome Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli, attraverso i canali social ha annunciato una nuova iniziativa per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 29 novembre 2020)laavrà il suo nome Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli, attraverso i canali social ha annunciato unainiziativa per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

pisto_gol : Discutere dei difetti dell’uomo non può sminuire il Campione: da Leonardo Da Vinci a Caravaggio, da Charlie Chaplin… - chetempochefa : 'È stato molto ingeneroso definire #Maradona secondo canoni usuali, perché lui non era in nessun modo usuale. L'ecc… - ciropellegrino : In mezzo a due re d'Aragona e Angiò. Su una lenzuolata, come ad una canonizzazione. È #Napoli e poveri voi che non… - cislenko : RT @antocabro: Morte Maradona travisate le mie parole: Il mio non era un giudizio morale ma sull'energia di una città che non poteva conten… - DonniniMario : Ieri,a Parigi,bruciava la Banca di Francia,polizia fuggiva inseguita dalla folla.Qui, silenzio.Non si deve dire né… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona non Maradona non è un eroe, frequentava camorristi e si drogava Il Riformista Le lacrime di Ancelotti in campo che commuovono il web

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo del calcio e anche Carlo Ancelotti non è rimasto insensibile alla scomparsa del Diez. Durante il match tra l'Everton e il Leeds del Loco Marcel ...

Maradona, i cimeli di Napoli in un deposito: «Presto nascerà il museo allo stadio San Paolo»

Il sacrario di cimeli, ricordi e doni d'amore di Napoli per Maradona verrà allestito nella pancia dello stadio San Paolo. Una vera e propria «stanza dei ...

