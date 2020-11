Maradona: Napoli, contro la Roma maglia per onorarlo in stile Argentina (Di domenica 29 novembre 2020) Napoli, 29 nov. (Adnkronos) - Il Napoli questa sera contro la Roma allo stadio San Paolo indosserà una maglia speciale per onorare Diego Armando Maradona, scomparso al'età di 60 anni. Per la prima gara in campionato dopo la scomparsa del leggendario campione argentino, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis indosserà la quarta divisa ufficiale della stagione, una maglia che ricorda quella dell'Argentina, a strisce verticali bianche e azzurre. Lo ha spiegato il Napoli in una nota. "Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020), 29 nov. (Adnkronos) - Ilquesta seralaallo stadio San Paolo indosserà unaspeciale per onorare Diego Armando, scomparso al'età di 60 anni. Per la prima gara in campionato dopo la scomparsa del leggendario campione argentino, ildel presidente Aurelio De Laurentiis indosserà la quarta divisa ufficiale della stagione, unache ricorda quella dell', a strisce verticali bianche e azzurre. Lo ha spiegato ilin una nota. "Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una specialegioco che ricordasse Diego, la sua amatae il fortissimo legame con la gente di ...

