Maradona | l' uomo che ha vissuto ed è morto | nel clamore

Mito e leggenda da un lato, vizi privati inescusabili dall'altro. La sua morte ha svilito, in un solo istante, la giornata contro la violenza sulle donne, vanificando il momento della doverosa riflessione, nello tsunami originato dal boato di dolore di chi lo venerava. Dalla camera ardente allestita a Casa Rosada, palazzo del governo a Buenos Aires, alla curva A dello stadio San Paolo di Napoli, le lacrime della gente si sono mischiate ai lacrimogeni dei poliziotti impegnati a sedare una folla oceanica impazzita che, in barba alle regole e ai divieti di assembramenti, hanno rischiato di innescare una bomba virale di dimensioni inimmaginabili. E' morto il Pibe de Oro, la mano de Dios, mito e leggenda. Nulla di ciò che ha fatto è stato banale e così anche la sua morte e quello che ne seguirà. Nel lontano 1991, durante la squalifica di due anni per essere risultato ...

