Maradona, indagato medico personale per omicidio colposo: perquisita la casa (Di domenica 29 novembre 2020) Ancora non è chiaro come sia realmente morto Diego Armando Maradona. Nonostante l'autopsia abbia confermato il decesso per cause naturali, si sta indagando sui ritardi dei soccorsi. Arriva dall'Argentina la notizia che il giudice di San Isidro ha ordinato di perquisire la casa e l'ambulatorio di Leopoldo Luque, il medico personale del Pibe de Oro, che ha operato di persona il Diez di un ematoma subdurale alla clinica Olivos il 3 novembre scorso e con cui il campione è stato immortalato nell'ultima foto. Luque era sul posto, nella casa di Tigre dove Maradona stava svolgendo la convalescenza, ed è stato accusato nell'ambito di un'indagine per «omicidio colposo». Il sospetto è che al campione non siano state fornite cure adeguate. Secondo le fonti del ...

