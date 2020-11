Maradona, il presunto sesto figlio chiede di riesumare il corpo: “Non ho pretese finanziarie” (Di domenica 29 novembre 2020) Per Diego Armando Maradona non c’è pace. Anche dopo la morte, il Pibe de Oro continua a far discutere. L’ex attaccante del Napoli, infatti, non ha condotto una vita esemplare fuori dal campo, e per questo tutti hanno qualcosa da dire. Oltre al mistero relativo alla sua morte, tra infermieri che dichiarano il falso ed L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Per Diego Armandonon c’è pace. Anche dopo la morte, il Pibe de Oro continua a far discutere. L’ex attaccante del Napoli, infatti, non ha condotto una vita esemplare fuori dal campo, e per questo tutti hanno qualcosa da dire. Oltre al mistero relativo alla sua morte, tra infermieri che dichiarano il falso ed L'articolo

zazoomblog : Maradona il presunto sesto figlio chiede di riesumare il corpo: “Non ho pretese finanziarie” - #Maradona #presunto… - sscalcionapoli1 : Clamoroso Diego, presunto figlio chiede di riesumare il cadavere per eseguire il test del dna #Maradona - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : CorSport - Clamoroso Maradona, presunto figlio ha chiesto la riesumazione del cadavere per il Dna - SiamoPartenopei : Maradona, clamoroso: presunto figlio chiede di riesumare il cadavere per eseguire il test del dna -