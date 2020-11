Maradona, “il medico personale indagato per omicidio colposo”. Perquisizioni nella sua casa e nell’ufficio (Di domenica 29 novembre 2020) “Il medico personale di Maradona indagato per omicidio colposo”. A quattro giorni dalla morte del campione argentino, è questo il clamoroso sviluppo legato alla gestione della sua malattia, secondo quanto riferisce La Nacion, citando fonti qualificate. La magistratura argentina ha disposto una perquisizione della casa e dell’ufficio del medico del Pibe de Oro, Leopoldo Luque, che appunto sarebbe indagato per omicidio colposo in seguito a presunte irregolarità nel ricovero domiciliare. Sempre secondo la Nacion, quando sono arrivati gli ufficiali giudiziari e il personale di polizia, Luque è rimasto sorpreso e avrebbe esclamato: “Non me l’aspettavo“. L’idea di formare una squadra speciale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) “Ildiper. A quattro giorni dalla morte del campione argentino, è questo il clamoroso sviluppo legato alla gestione della sua malattia, secondo quanto riferisce La Nacion, citando fonti qualificate. La magistratura argentina ha disposto una perquisizione dellae dell’ufficio deldel Pibe de Oro, Leopoldo Luque, che appunto sarebbepercolposo in seguito a presunte irregolarità nel ricovero domiciliare. Sempre secondo la Nacion, quando sono arrivati gli ufficiali giudiziari e ildi polizia, Luque è rimasto sorpreso e avrebbe esclamato: “Non me l’aspettavo“. L’idea di formare una squadra speciale di ...

