Maradona, il medico personale indagato per omicidio colposo: perquisita la sua casa (Di domenica 29 novembre 2020) Maradona, medico personale indagato per omicidio colposo: perquisita la sua casa Che la morte di Diego Armando Maradona si potesse tingere di giallo lo si era intuito già dopo le dichiarazioni discordanti degli infermieri che si prendevano cura dell’ex fuoriclasse argentino nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires. Adesso, però, le indagini sul decesso del Pibe de Oro hanno registrato un sorprendente sviluppo: il giudice di San Isidro ha ordinato di perquisire la casa di Leopoldo Luque, il medico personale del Diez, che ha operato di persona Maradona per un ematoma subdurale il 3 novembre scorso e che ora ... Leggi su tpi (Di domenica 29 novembre 2020)perla suaChe la morte di Diego Armandosi potesse tingere di giallo lo si era intuito già dopo le dichiarazioni discordanti degli infermieri che si prendevano cura dell’ex fuoriclasse argentino nella suadi Tigre, a Buenos Aires. Adesso, però, le indagini sul decesso del Pibe de Oro hanno registrato un sorprendente sviluppo: il giudice di San Isidro ha ordinato di perquisire ladi Leopoldo Luque, ildel Diez, che ha operato di personaper un ematoma subdurale il 3 novembre scorso e che ora ...

