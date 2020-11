Maradona, il medico personale indagato per omicidio colposo: perquisita la casa (Di domenica 29 novembre 2020) Ancora non è chiaro come sia realmente . Nonostante l'autopsia abbia confermato il decesso per cause naturali, si sta indagando sui ritardi dei soccorsi . Arriva dall' la notizia che il giudice di San ... Leggi su leggo (Di domenica 29 novembre 2020) Ancora non è chiaro come sia realmente . Nonostante l'autopsia abbia confermato il decesso per cause naturali, si sta indagando sui ritardi dei soccorsi . Arriva dall' la notizia che il giudice di San ...

petergomezblog : Maradona, “il medico personale indagato per omicidio colposo”. Perquisizioni nella sua casa e nell’ufficio - Agenzia_Ansa : Indagato Leopoldo Luque, medico personale di Diego Armando #Maradona. L'ipotesi è quella di omicidio colposo #ANSA - repubblica : Maradona, perquisita la casa del medico personale: si indaga per 'omicidio colposo' - iISud24 : Maradona, il medico personale indagato per omicidio colposo #29novembre #Maradona #Maradona60 #maradona10… - LuigiAssecasa : RT @petergomezblog: Maradona, “il medico personale indagato per omicidio colposo”. Perquisizioni nella sua casa e nell’ufficio https://t.co… -