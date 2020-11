BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Manovra, Di Maio: 'Via le piccole tasse ma nessuna patrimoniale' #luigidimaio - VSprecace : RT @MediasetTgcom24: Manovra, Di Maio: 'Via le piccole tasse ma nessuna patrimoniale' #luigidimaio - ACrapttell : RT @AndreaPira: La patrimoniale proposta da Leu e settori del Pd è stata già affossata dal Pd e da Di Maio #manovra - TV7Benevento : Manovra: Di Maio, 'M5S contrario a patrimoniale, sbagliato colpire chi crea posti di lavoro'... - DecioSacco : RT @GiorgiaMeloni: Su 7 mila emendamenti presentati alla manovra di Conte, Gualtieri, Di Maio, Renzi e Speranza, quasi 3 mila arrivano dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Maio

TGCOM

L'emendamento alla manovra per introdurre una tassa sui patrimoni firmato ... Contro la patrimoniale insorge il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Ok liberare gli italiani delle piccole tasse, dei ...Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Leggo dell’iniziativa parlamentare di qualcuno che vorrebbe introdurre una patrimoniale e dunque un’altra tassa per colpire imprese e lavoratori. Il MoVimento 5 Stelle è s ...