Maltempo Sardegna, esercito al lavoro per liberare Bitti dal fango. Tre le vittime (Di domenica 29 novembre 2020) Dopo l'ondata di Maltempo che sabato 28 novembre ha colpito la Sardegna (FOTO), a Bitti, in provincia di Nuoro, si continua a lavorare per sgombrare le strade invase da fango e alberi (I DANNI NEL PAESE: LE FOTO). Il nubifragio di ieri ha causato tre morti. Nella serata di sabato è stata inviata nel comune del Nuorese la colonna militare del 5 Reggimento Genio guastatori della Brigata Sassari, con il supporto dei mezzi di movimento terra. I militari opereranno in stretto accordo con la Protezione civile regionale, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine (IL VIDEO DI Bitti ALLAGATA).Chi sono le vittimeIl bilancio a Bitti è di tre vittime: un allevatore di 55 anni è stato travolto dall'onda d'acqua all'interno del suo fuoristrada, mentre si trovava in ...

matteosalvinimi : Immagini drammatiche dalla #Sardegna colpita dal #maltempo, tutta la mia vicinanza in particolare alla comunità di… - CagliariCalcio : Stringiamoci tutti insieme in un forte abbraccio per le comunità devastate dal maltempo. Forza Bitti, forza Sardegna ?????? - GassmanGassmann : Zone della Sardegna devastate dagli effetti dei cambiamenti climatici.NON è maltempo. I soccorsi lottano con il fan… - ilmeteoit : #Meteo: #SARDEGNA colpita da una fortissima ondata di maltempo che ha provocato anche alcune vittime - Egaleonis : RT @Viminale: #Sardegna #alluvione #Lamorgese: «Vicina alle famiglie delle vittime e alle comunità gravemente colpite». Grazie a #Vigilidel… -