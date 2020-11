Maltempo in Sardegna, Solinas “la burocrazia frena la sicurezza” (Di domenica 29 novembre 2020) “Il Paese deve porsi un problema di burocrazia eccessiva. Non è possibile che in 7 anni non si riesca a mettere in campo le risorse che pure sono state stanziate nel 2013 per mettere in sicurezza i territori. Chiederò una corsia preferenziale per queste opere”. Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, giunto a Bitti, nel nuorese, insieme al presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, ed al capo della Protezione Civile, Francesco Borrelli. vbo/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 novembre 2020) “Il Paese deve porsi un problema dieccessiva. Non è possibile che in 7 anni non si riesca a mettere in campo le risorse che pure sono state stanziate nel 2013 per mettere in sicurezza i territori. Chiederò una corsia preferenziale per queste opere”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian, giunto a Bitti, nel nuorese, insieme al presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, ed al capo della Protezione Civile, Francesco Borrelli. vbo/com su Il Corriere della Città.

matteosalvinimi : Immagini drammatiche dalla #Sardegna colpita dal #maltempo, tutta la mia vicinanza in particolare alla comunità di… - CagliariCalcio : Stringiamoci tutti insieme in un forte abbraccio per le comunità devastate dal maltempo. Forza Bitti, forza Sardegna ?????? - GassmanGassmann : Zone della Sardegna devastate dagli effetti dei cambiamenti climatici.NON è maltempo. I soccorsi lottano con il fan… - ItaFirst : RT @_Convincere: Bitti in ginocchio - FOTO e VIDEO - RomoloVisconti1 : RT @emergenzavvf: #Maltempo #Bitti (NU), squadre e ruspe dei #vigilidelfuoco al lavoro stamattina per rimuovere i veicoli trascinati dalla… -