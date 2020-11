Maltempo in Sardegna, ritrovato corpo dell'anziana dispersa nel Nuorese (Di domenica 29 novembre 2020) NUORO (ITALPRESS) – E' stato ritrovato, stamane, il corpo senza vita di Lia Orunesu, la donna di 89 anni travolta dal fango ieri nel comune di Bitti, nel Nuorese. Si tratta della terza vittima dell'alluvione che ha investito la zona. Le altre vittime sono l'allevatore Ilario Giuseppe Mannu, di 55 anni, ed il pensionato Giuseppe Carzedda, di 90 anni. A fare la scoperta sono stati i volontari della Protezione civile impegnati in queste ore, insieme a vigili del fuoco, forze di polizia e volontari. Il corpo della pensionata è stato trasportato al cimitero.A Bitti si continua a scavare per liberare le strade dal fango e dai detriti. Al lavoro anche l'esercito.Intanto, si sposta dal Nuorese alla Gallura l'allarme per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) NUORO (ITALPRESS) – E' stato, stamane, ilsenza vita di Lia Orunesu, la donna di 89 anni travolta dal fango ieri nel comune di Bitti, nel. Si trattaa terza vittima'alluvione che ha investito la zona. Le altre vittime sono l'allevatore Ilario Giuseppe Mannu, di 55 anni, ed il pensionato Giuseppe Carzedda, di 90 anni. A fare la scoperta sono stati i volontaria Protezione civile impegnati in queste ore, insieme a vigili del fuoco, forze di polizia e volontari. Ila pensionata è stato trasportato al cimitero.A Bitti si continua a scavare per liberare le strade dal fango e dai detriti. Al lavoro anche l'esercito.Intanto, si sposta dalalla Gallura l'allarme per il ...

matteosalvinimi : Immagini drammatiche dalla #Sardegna colpita dal #maltempo, tutta la mia vicinanza in particolare alla comunità di… - GassmanGassmann : Zone della Sardegna devastate dagli effetti dei cambiamenti climatici.NON è maltempo. I soccorsi lottano con il fan… - CagliariCalcio : Stringiamoci tutti insieme in un forte abbraccio per le comunità devastate dal maltempo. Forza Bitti, forza Sardegna ?????? - Ettore572 : RT @iconameteo: #29novembre - Da satellite LIVE si nota chiaramente il vortice di bassa pressione centrato tra #Sardegna e Tunisia che port… - citizenworld__ : RT @CagliariCalcio: Stringiamoci tutti insieme in un forte abbraccio per le comunità devastate dal maltempo. Forza Bitti, forza Sardegna ????… -