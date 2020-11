Maltempo, allerta meteo per Sicilia e Calabria, in Sardegna non cessa l'emergenza (Di domenica 29 novembre 2020) Tromba d'aria e case sgomberate a Catania. I sindaci di Reggio Calabria e Olbia: "State a casa". Fenomeni intensi previsti in Puglia, Basilicata, Campania e Molise. A Bitti si è lavorato tutt la notte per sgomberare le strade dal fango Leggi su repubblica (Di domenica 29 novembre 2020) Tromba d'aria e case sgomberate a Catania. I sindaci di Reggioe Olbia: "State a casa". Fenomeni intensi previsti in Puglia, Basilicata, Campania e Molise. A Bitti si è lavorato tutt la notte per sgomberare le strade dal fango

