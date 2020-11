"Mai più". Terremoto in Rai, la Berlinguer vuota il sacco: "Con Di Mare è finita male", rissa per Mauro Corona (Di domenica 29 novembre 2020) Si torna inesorabilmente a parlare della cacciata di Mauro Corona da CartaBianca, il programma di Rai 3. Anzi, ne torna a parlare uno dei protagonisti assoluti della vicenda, Bianca Berlinguer, la conduttrice apostrofata come "gallina" dallo scrittore e che per questo diverbio è stato allontanato da Viale Mazzini. Questo nonostante gli appelli della Berlinguer, che lo rivorrebbe in trasmissione. Ma Franco Di Mare, direttore di rete, si oppone. E la Berlinguer, in un'esplosiva intervista al Fatto Quotidiano, conferma l'intera versione. Con Di Mare dopo la lite ha parlato: "La sera stessa del fattaccio, Di Mare mi ha inondato di messaggi, da mezzanotte alle due del mattino, con un solo contenuto: Mai più Corona in trasmissione. E io: Ne ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Si torna inesorabilmente a parlare della cacciata dida CartaBianca, il programma di Rai 3. Anzi, ne torna a parlare uno dei protagonisti assoluti della vicenda, Bianca, la conduttrice apostrofata come "gallina" dallo scrittore e che per questo diverbio è stato allontanato da Viale Mazzini. Questo nonostante gli appelli della, che lo rivorrebbe in trasmissione. Ma Franco Di, direttore di rete, si oppone. E la, in un'esplosiva intervista al Fatto Quotidiano, conferma l'intera versione. Con Didopo la lite ha parlato: "La sera stessa del fattaccio, Dimi ha inondato di messaggi, da mezzanotte alle due del mattino, con un solo contenuto: Mai piùin trasmissione. E io: Ne ...

