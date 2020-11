“Mai insieme a te”: lo straziante corto sulla vita dopo la violenza (Di domenica 29 novembre 2020) “Mai insieme a te” è la storia di una testimonianza. Non parla di violenza, ma di come questa possa cambiarti la vita, costringendoti a vivere lontano da tuo figlio. La sua protagonista è Silvia, una donna che si è vista sfuggire una parte di a seguito di uno stupro di gruppo. Il frutto di questa brutta esperienza è un bambino, una vita che grida al mondo quanto accaduto. Una voce insopportabile per la protagonista che decide, così, di separarsi fin dalla nascita da quella creatura mai desiderata e di darla in adozione. Immagini brutali di una scelta radicale, di difficile comprensione per quelle donne che un figlio lo hanno sempre desiderato. Eppure la donna di “Mai insieme a te” non ha altra scelta, se non quella di separarsi dalla testimonianza vivente della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020)a te” è la storia di una testimonianza. Non parla di, ma di come questa possa cambiarti la, costringendoti a vivere lontano da tuo figlio. La sua protagonista è Silvia, una donna che si è vista sfuggire una parte di a seguito di uno stupro di gruppo. Il frutto di questa brutta esperienza è un bambino, unache grida al mondo quanto accaduto. Una voce insopportabile per la protagonista che decide, così, di separarsi fin dalla nascita da quella creatura mai desiderata e di darla in adozione. Immagini brutali di una scelta radicale, di difficile comprensione per quelle donne che un figlio lo hanno sempre desiderato. Eppure la donna dia te” non ha altra scelta, se non quella di separarsi dalla testimonianza vivente della ...

