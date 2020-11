Maglia Napoli Maradona stasera contro la Roma: foto (Di domenica 29 novembre 2020) La Maglia Napoli Maradona verrà indossata dagli azzurri questa sera, in occasione del big match contro la Roma (ore 20.45). Per i 60 anni del Pibe de Oro, il club partenopeo, insieme allo sponsor tecnico Kappa, aveva già ideato una casacca che potesse omaggiarlo, richiamando lo stile della camiseta argentina, a strisce bianche e azzurre. Il Napoli inizialmente pensava di fare una sorpresa a Diego, facendogli poi recapitare la Maglia Napoli Maradona appena possibile, in segno di tributo per il compleanno. Le spiegazioni sono arrivate direttamente dal comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società, in cui si dettaglia che l’idea risale ad un anno fa, quando, insieme a Kappa, si era pensato di disegnare una Maglia ... Leggi su optimagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Laverrà indossata dagli azzurri questa sera, in occasione del big matchla(ore 20.45). Per i 60 anni del Pibe de Oro, il club partenopeo, insieme allo sponsor tecnico Kappa, aveva già ideato una casacca che potesse omaggiarlo, richiamando lo stile della camiseta argentina, a strisce bianche e azzurre. Ilinizialmente pensava di fare una sorpresa a Diego, facendogli poi recapitare laappena possibile, in segno di tributo per il compleanno. Le spiegazioni sono arrivate direttamente dal comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società, in cui si dettaglia che l’idea risale ad un anno fa, quando, insieme a Kappa, si era pensato di disegnare una...

