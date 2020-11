Madre Terra – 18° Rapporto ‘Gli italiani, il solare e la green economy’ (Di domenica 29 novembre 2020) Presentato in web conference il 18° Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy” della Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi: 78% degli italiani pensa che il futuro sia nelle rinnovabili, oltre 90% è preoccupato dal cambiamento climatico, si preferiscono gli impianti solari sulle coperture e quelli eolici al largo in mare, l’idrogeno è la scelta per il futuro e ben il 68% ritiene che l’aria inquinata aumenti diffusione e letalità del COVID-19. vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 novembre 2020) Presentato in web conference il 18°“Gli, ile laeconomy” della Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi: 78% deglipensa che il futuro sia nelle rinnovabili, oltre 90% è preoccupato dal cambiamento climatico, si preferiscono gli impianti solari sulle coperture e quelli eolici al largo in mare, l’idrogeno è la scelta per il futuro e ben il 68% ritiene che l’aria inquinata aumenti diffusione e letalità del COVID-19. vbo/r su Il Corriere della Città.

