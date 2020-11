Lutto nel mondo dello sport | il campione è deceduto

Leggi su howtodofor

(Di domenica 29 novembre 2020) È morto Pape Bouba Diop all'età di 42 anni dopo una lunga malattia. È stato il primo marcatore nella storia del Senegal ai Mondiali: la sua rete contro la Francia, nella partita d'esordio del campionato deldel 2002 in Giappone e Corea, è parte della storia della sua nazionale e della competizione. Il prossimo 28 gennaio avrebbe compiuto 43 anni ma un brutto male lo ha portato via dopo una lunga lotta. Bouba Diop è cresciuto in Senegal e poi ha giocato in Europa tra Premier League e Ligue 1, indossando le maglie di West Ham, Fulham e Lens, ma prima si era fatto notare in Svizzera con le maglie del Neuchâtel Xamax e del Grasshoppers. Il suo nome è legato soprattutto alla nazionale senegalese e al commissario tecnico Bruno Metsu, che per la Coppa deldi diciotto anni fa lo ha inserito nel gruppo di calciatori si è ritrovato a sfidare ...