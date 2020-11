Lutto in Serie A, morto Ernesto Galli: addio all’ex portiere del mitico Real Vicenza (Di domenica 29 novembre 2020) Il mondo del calcio è a Lutto per la morte di Ernesto Galli. L’ex portiere nella stagione 1976-77 conquistò la Serie A con il mitico Real Vicenza, che arrivò al secondo dopo l’annata successiva. Ernesto Galli si è spento questa mattina all’età di 75 anni. L’ex portiere era ricoverato da giorni all’ospedale San Bortolo di Vicenza, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 29 novembre 2020) Il mondo del calcio è aper la morte di. L’exnella stagione 1976-77 conquistò laA con il, che arrivò al secondo dopo l’annata successiva.si è spento questa mattina all’età di 75 anni. L’exera ricoverato da giorni all’ospedale San Bortolo di, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

