L’ultimo saluto del Psg a Maradona | la foto di Icardi accende le polemiche sui social

Leggi su golssip

(Di domenica 29 novembre 2020) Anche il Paris Saint-Germain ha voluto omaggiare Diego Armando, scomparso qualche giorno fa, con unanella quale l'intera squadra si stringe nell'abbraccio virtuale al campione e alla leggenda. Al centro dellala maglia numero 10 della Nazionale argentina. Il popolo del web, che nulla dimentica, non ha potuto non notare l'espressione dell'ex attaccante dell'Inter, Mauro. Sul volto dell'attaccante argentino c'è infatti un sorriso. Suisi sono sprecati i commenti in ricordo dell'eterna disputa tra, che aveva accusatodi aver "fregato" Wanda Nara al suo connazionale e grande amico Maxi Lopez. Tra l'ex giocatore del Napoli enon è mai corso buon sangue.embedcontent src="twitter" ...