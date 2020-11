Lotteria scontrini e piano cashless, codice al debutto dal 1° dicembre (Di domenica 29 novembre 2020) Quattro passaggi sul portale dedicato per partecipare alle estrazioni dal 2021. In vigore anche le regole sul cashback ma l’avvio degli acquisti con diritto al rimborso dovrebbe arrivare l’8 dicembre Leggi su ilsole24ore (Di domenica 29 novembre 2020) Quattro passaggi sul portale dedicato per partecipare alle estrazioni dal 2021. In vigore anche le regole sul cashback ma l’avvio degli acquisti con diritto al rimborso dovrebbe arrivare l’8

fisco24_info : Lotteria scontrini e piano cashless, codice al debutto dal 1° dicembre: Quattro passaggi sul portale dedicato per p… - Diritto24 : Lotteria scontrini e piano cashless, codice al debutto dal 1° dicembre - SettenewsWeb : E’ pronta a partire dal mese di dicembre la “Lotteria degli scontrini”, e da martedì 1 è possibile cominciare a reg… - FusariPhil : Aiutatemi a capire: per incentivare gli esercenti a fare gli scontrini, si sono inventati una lotteria a premi per… - infoiteconomia : La lotteria degli scontrini dal primo dicembre (e il cashback in arrivo) -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria scontrini Lotteria scontrini e piano cashless, codice al debutto dal 1° dicembre Il Sole 24 ORE Lotteria scontrini e piano cashless, codice al debutto dal 1° dicembre

Quattro passaggi sul portale dedicato per partecipare alle estrazioni dal 2021. In vigore anche le regole sul cashback ma l’avvio degli acquisti con diritto al rimborso dovrebbe arrivare l’8 dicembre ...

In Gazzetta il decreto sul cashback: avvio forse l’8 dicembre (decide il Tesoro). Fino a 150 euro di rimborso per le spese di Natale

Arriva il decreto che disciplina condizioni e meccanismi del cashback, cioè la restituzione di una percentuale (1o%, con limite massimo di 15 euro) di quanto pagato con la carta di credito o il bancom ...

Quattro passaggi sul portale dedicato per partecipare alle estrazioni dal 2021. In vigore anche le regole sul cashback ma l’avvio degli acquisti con diritto al rimborso dovrebbe arrivare l’8 dicembre ...Arriva il decreto che disciplina condizioni e meccanismi del cashback, cioè la restituzione di una percentuale (1o%, con limite massimo di 15 euro) di quanto pagato con la carta di credito o il bancom ...