Lotteria Italia | i biglietti vincenti di oggi domenica 29 novembre 2020 ai “Soliti Ignoti – Il ritorno”

Lotteria Italia è la Lotteria nazionale che, oltre al primo premio indicato sul biglietto, offre la possibilità di vincere tanti altri premi. L'estrazione dei premi principali avviene tradizionalmente il 6 gennaio durante la trasmissione del programma televisivo associato a Lotteria Italia. Come si gioca alla Lotteria Italia Con il biglietto di Lotteria Italia 2020 è possibile partecipare all'estrazione dei premi comunicati durante l'edizione giornaliera della trasmissione televisiva "Soliti Ignoti – Il ritorno" in onda su Rai1 dal 5 ottobre 2020 all'11 dicembre 2020 e dal 21 dicembre 2020 al 25 dicembre

