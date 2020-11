L’Oroscopo trash di Lunedì 30 novembre 2020: notizie fantastiche (Di domenica 29 novembre 2020) Ecco cosa succederà, o forse no, domani Lunedì 30 novembre 2020. Venghino signori venghino a scoprire il proprio destino! Ariete: Sei abile nello sfondare le porte, ma attento caro ariete che se è blindata ti romperai la testa. Toro: Oggi hai una grande opportunità di spaccare tutto, prendi un torero e fagliela pagare una volta per tutte “Aca’ toro” Gemelli: Dite di essere bipolari, ma secondo me è solo perché la gente non vi riconosce dal momento che avete un/a “gemello/a” Cancro: Avete una grande paura del pescatore, ma occhio, dovreste avere più paura del cuoco, dal momento che vicino a un tagliolino state divinamente Leone: Pensi di essere il re della giungla, ruggisci a ogni minimo attacco verbale, ma tanto lo sai anche tu, non comandi nemmeno a casa tua. Vergine: Le giornate passano, gli anni passano e le rughe ... Leggi su kronic (Di domenica 29 novembre 2020) Ecco cosa succederà, o forse no, domani30. Venghino signori venghino a scoprire il proprio destino! Ariete: Sei abile nello sfondare le porte, ma attento caro ariete che se è blindata ti romperai la testa. Toro: Oggi hai una grande opportunità di spaccare tutto, prendi un torero e fagliela pagare una volta per tutte “Aca’ toro” Gemelli: Dite di essere bipolari, ma secondo me è solo perché la gente non vi riconosce dal momento che avete un/a “gemello/a” Cancro: Avete una grande paura del pescatore, ma occhio, dovreste avere più paura del cuoco, dal momento che vicino a un tagliolino state divinamente Leone: Pensi di essere il re della giungla, ruggisci a ogni minimo attacco verbale, ma tanto lo sai anche tu, non comandi nemmeno a casa tua. Vergine: Le giornate passano, gli anni passano e le rughe ...

