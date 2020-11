“Lo dico in diretta e in faccia”. Nicola Morra fuori controllo, sfregia pure la Annunziata: “Perché sono venuto qui” (Di domenica 29 novembre 2020) Nicola Morra ha scelto Lucia Annunziata e quindi la trasmissione Mezz'ora in più - in onda la domenica pomeriggio su Rai 3 - per tornare a parlare della polemica che ha innescato su Jole Santelli. Sostanzialmente il presidente dell'Antimafia ha confermato tutto: “Il mio rilievo è che se adesso la Regione Calabria si trova con un facente funzione e un presidente del consiglio regionale arrestato con accuse gravi, ebbene, l'elettore calabrese non deve stupirsi e lamentarsi, perché non era imprevedibile quello che è successo”. Poi Morra ha spiegato perché ha scelto di parlare proprio alla Annunziata, dopo aver rifiutato diversi inviti in televisione: “Io sono venuto qui per chiudere l'episodio, ma se dobbiamo tornare al processo a Morra, non ci sto. Ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020)ha scelto Luciae quindi la trasmissione Mezz'ora in più - in onda la domenica pomeriggio su Rai 3 - per tornare a parlare della polemica che ha innescato su Jole Santelli. Sostanzialmente il presidente dell'Antimafia ha confermato tutto: “Il mio rilievo è che se adesso la Regione Calabria si trova con un facente funzione e un presidente del consiglio regionale arrestato con accuse gravi, ebbene, l'elettore calabrese non deve stupirsi e lamentarsi, perché non era imprevedibile quello che è successo”. Poiha spiegato perché ha scelto di parlare proprio alla, dopo aver rifiutato diversi inviti in televisione: “Ioqui per chiudere l'episodio, ma se dobbiamo tornare al processo a, non ci sto. Ho ...

