LIVE Sport Invernali, DIRETTA 29 novembre: si comincia con slittino, combinata nordica e biathlon (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari Sport Invernali oggi (29 novembre) La DIRETTA LIVE delle gare di sci di fondo La DIRETTA LIVE della 7.5 km femminile di biathlon La DIRETTA LIVE della 10 km maschile di biathlon 9.50 slittino – La prima manche della tappa d’esordio di Igls vede al comando la tedesca Julia Taubitz davanti alla connazionale Natalie Geisenberger (a 85 millesimi) e alla padrona di casa Madeleine Egle (a 90 millesimi). Quarta la russa Ekaterina Katnikova, quinta la tedesca Dajana Eitberger. Le italiane: Andrea Voetter è settima a 273 millesimi, Nina Zoeggeler è nona a 298, Verena Hofer è 15a a 407, davanti a Marion ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orarioggi (29) Ladelle gare di sci di fondo Ladella 7.5 km femminile diLadella 10 km maschile di9.50– La prima manche della tappa d’esordio di Igls vede al comando la tedesca Julia Taubitz davanti alla connazionale Natalie Geisenberger (a 85 millesimi) e alla padrona di casa Madeleine Egle (a 90 millesimi). Quarta la russa Ekaterina Katnikova, quinta la tedesca Dajana Eitberger. Le italiane: Andrea Voetter è settima a 273 millesimi, Nina Zoeggeler è nona a 298, Verena Hofer è 15a a 407, davanti a Marion ...

La prima di quattro partite per tornare a sognare lo scudetto. L'obiettivo rimane la Champions League, ma vedendo l'andazzo, perché non provarci? All'Olimpico arriva ...

LIVE da Kontiolahti per la Sprint maschile: Johannes Boe vuole riprendersi il trono

Alle 10:30 ora italiana il via della prima Sprint maschile della Coppa del Mondo 2020/21. Centouno gli atleti iscritti, tre gli azzurri, uno il favorito per la vittoria, ...

