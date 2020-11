LIVE Sport Invernali, DIRETTA 29 novembre: niente magia di Dorothea Wierer nella sprint (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari Sport Invernali oggi (29 novembre) La DIRETTA LIVE delle gare di sci di fondo La DIRETTA LIVE della 7.5 km femminile di biathlon La DIRETTA LIVE della 10 km maschile di biathlon 14.48 BIATHLON – Una strepitosa Hanna Oeberg domina la sprint femminile di Kontiolahti e precede sul podio Marte Olsbu Roeiseland e l’altra norvegese Karoline Knotten. Dorothea Wierer si difende con i denti dopo un errore a terra e chiude 22esima. Sospiro di sollievo anche per Lisa Vittozzi che trova un convincente 10/10 e termina 25esima. 14.32 SLITTINO – Continua a dominare Felix Loch in Coppa del Mondo al maschile: ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orarioggi (29) Ladelle gare di sci di fondo Ladella 7.5 km femminile di biathlon Ladella 10 km maschile di biathlon 14.48 BIATHLON – Una strepitosa Hanna Oeberg domina lafemminile di Kontiolahti e precede sul podio Marte Olsbu Roeiseland e l’altra norvegese Karoline Knotten.si difende con i denti dopo un errore a terra e chiude 22esima. Sospiro di sollievo anche per Lisa Vittozzi che trova un convincente 10/10 e termina 25esima. 14.32 SLITTINO – Continua a dominare Felix Loch in Coppa del Mondo al maschile: ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA 29 novembre: ora Dorothea Wierer. Italia squalificata nella staffetta di slittino OA Sport Rai - Radiotelevisione Italiana Spa

Gp Bahrain live: Hamilton e Bottas preparano la doppietta Mercedes

Quello del Bahrain, quindicesimo appuntamento del Mondiale F1, è il primo Gran Premio 2020 che non si disputa in Europa ed è anche il primo che si corre in notturna, con le ...

Quello del Bahrain, quindicesimo appuntamento del Mondiale F1, è il primo Gran Premio 2020 che non si disputa in Europa ed è anche il primo che si corre in notturna, con le ...