LIVE Sport Invernali, DIRETTA 29 novembre: niente magia di Dorothea Wierer nella sprint. Podio per Rieder/Rastner nello slittino (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari Sport Invernali oggi (29 novembre) La DIRETTA LIVE delle gare di sci di fondo La DIRETTA LIVE della 7.5 km femminile di biathlon La DIRETTA LIVE della 10 km maschile di biathlon 15.50 slittino – Julia Taubitz completa la sua domenica perfetta e vince anche la gara sprint della tappe d'esordio di Igls-Innsbruck (Austria) alle sue spalle si sono classificate Natalie Geisenberger e Dajana Eitberger. Ottava la prima delle italiane, Verena Hofer a 299 millesimi. Nona Andrea Voetter è nona a 309, quindi è dodicesima Nina Zoeggeler, a 394. 15.34 COMBINATA NORDICA – Il giovanissimo Jens Luraas Oftebro sfrutta ...

