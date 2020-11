LIVE Sci di fondo, Inseguimenti Ruka in DIRETTA: trionfa Johaug tra le donne, Scardoni 25ma. Klaebo favorito tra gli uomini, l’Italia punta su De Fabiani (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20: Che dominio di Johaug che non ha lasciato spazio alla rimonta delle rivali che poi hanno rinunciato, controllandosi in vista dello sprint per il secondo posto 12.18: Bella prova nel finale di Lucia Scardoni che si piazza al 25mo posto a 3’14” da Johaug ed entra in zona punti, non ci riesce invece Comarella che chiude al 32mo posto a 3’22” 12.17: Alle loro spalle ancora Svezia: Ribom, Sundling, Kalvaa, L. Weng, Diggins, Stadlober, T. Weng 12.17: Settima Svahn, ottava Dahlqvist, nona Niskanen, decima Nepryaeva 12.15: Sorina conquistra il secondo psoto, terza piazza per Andersson, quarta Karlsson, quinto posto per Brennan, sesto per una fantastica Fossesholm 12.15: Attacca Sorina per il secondo posto 12.15: Johaug taglia il traguardo. ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20: Che dominio diche non ha lasciato spazio alla rimonta delle rivali che poi hanno rinunciato, controllandosi in vista dello sprint per il secondo posto 12.18: Bella prova nel finale di Luciache si piazza al 25mo posto a 3’14” daed entra in zona punti, non ci riesce invece Comarella che chiude al 32mo posto a 3’22” 12.17: Alle loro spalle ancora Svezia: Ribom, Sundling, Kalvaa, L. Weng, Diggins, Stadlober, T. Weng 12.17: Settima Svahn, ottava Dahlqvist, nona Niskanen, decima Nepryaeva 12.15: Sorina conquistra il secondo psoto, terza piazza per Andersson, quarta Karlsson, quinto posto per Brennan, sesto per una fantastica Fossesholm 12.15: Attacca Sorina per il secondo posto 12.15:taglia il traguardo. ...

Alle 10:30 ora italiana il via della prima Sprint maschile della Coppa del Mondo 2020/21. Centouno gli atleti iscritti, tre gli azzurri, uno il favorito per la vittoria

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due pursuit che chiudono la tre giorni di Ruka, tappa di apertura della Coppa del Mondo di sci di fondo.

