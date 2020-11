LIVE Napoli Roma Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 29 novembre 2020) Chiude la domenica di campionato il big match Napoli – Roma, che rappresenterà il ritorno in campo da parte dei partenopei dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Il match è molto delicato sopratutto per la squadra di casa che ha subito 3 sconfitte negli ultimi 3 match casalinghi. La partita avrà inizio alle ore 20.45. Le scelte degli allenatori Nonostante l’assenza di Bakayoko, espulso contro il Milan, Gattuso non cambierà il 4-2-3-1, con centrocampo a due composto da Demme e Fabian Ruiz. Lozano prenderà il posto di Politano a destra, con Zielinski che torna titolare e Insigne a sinistra. Mertens torna falso nueve davanti. Problemi in difesa per Fonseca: niente Smalling Kumbulla e Santon, sarà il terzetto difensivo composto da Cristante, Ibanez e Mancini. Centrocampo “solito” composto da Pellegrini, Veretout, con Pedro e Mkhitaryan a supportare ... Leggi su giornal (Di domenica 29 novembre 2020) Chiude la domenica di campionato il big match, che rappresenterà il ritorno in campo da parte dei partenopei dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Il match è molto delicato sopratutto per la squadra di casa che ha subito 3 sconfitte negli ultimi 3 match casalinghi. La partita avrà inizio alle ore 20.45. Le scelte degli allenatori Nonostante l’assenza di Bakayoko, espulso contro il Milan, Gattuso non cambierà il 4-2-3-1, con centrocampo a due composto da Demme e Fabian Ruiz. Lozano prenderà il posto di Politano a destra, con Zielinski che torna titolare e Insigne a sinistra. Mertens torna falso nueve davanti. Problemi in difesa per Fonseca: niente Smalling Kumbulla e Santon, sarà il terzetto difensivo composto da Cristante, Ibanez e Mancini. Centrocampo “solito” composto da Pellegrini, Veretout, con Pedro e Mkhitaryan a supportare ...

