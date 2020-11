LIVE Milan Fiorentina Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 29 novembre 2020) Sfida molto interessante, tra due squadre dal trend totalmente differente, quella dell 15.00, tra Milan e Fiorentina, che si affronteranno allo stadio San Siro oggi domenica 29 novembre, in occasione della 9° giornata di campionato di Serie A 2020/21. Le scelte degli allenatori Niente Ibra, sarà di nuovo Rebic a guidare l’attacco rossonero, viste le assenze in attacco già note alla quale va ad aggiungersi quella di Castillejo, fermatosi per una leggera infiammazione al ginocchio. Linea difensiva composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez, che difenderanno la porta di Donnarumma, mediana composta da Tonali-Kessiè, trequarti formata da Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz a supportare la punta croata. Formazione titolare per Prandelli che non cambierà lo schema usato in Coppa Italia: In difesa, davanti a Dragowski, saranno Caceres, ... Leggi su giornal (Di domenica 29 novembre 2020) Sfida molto interessante, tra due squadre dal trend totalmente differente, quella dell 15.00, tra, che si affronteranno allo stadio San Siro oggi domenica 29 novembre, in occasione della 9° giornata di campionato di Serie A 2020/21. Le scelte degli allenatori Niente Ibra, sarà di nuovo Rebic a guidare l’attacco rossonero, viste le assenze in attacco già note alla quale va ad aggiungersi quella di Castillejo, fermatosi per una leggera infiammazione al ginocchio. Linea difensiva composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez, che difenderanno la porta di Donnarumma, mediana composta da Tonali-Kessiè, trequarti formata da Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz a supportare la punta croata. Formazione titolare per Prandelli che non cambierà lo schema usato in Coppa Italia: In difesa, davanti a Dragowski, saranno Caceres, ...

