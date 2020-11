LIVE F1, GP Bahrain 2020 in DIRETTA: Hamilton a caccia del 95° successo, la Ferrari punta alla top-10 (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Bahrain (29 novembre) – La griglia di partenza del GP Bahrain – La cronaca delle qualifiche – La presentazione del GP Bahrain (29 novembre) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Bahrain, terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sakhir assisteremo a un grande spettacolo in una gara che si svilupperà, come da tradizione, sotto le luci artificiali. Si partirà sempre da lui, ovvero il britannico Lewis Hamilton. Già campione del mondo 2020, l’alfiere della Mercedes ha conquistato la pole position in 1:27.264, conquistando la 98ma pole della carriera. Prima fila tutta Mercedes, con Valtteri Bottas ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del GP(29 novembre) – La griglia di partenza del GP– La cronaca delle qualifiche – La presentazione del GP(29 novembre) Buongiorno e bentrovatidel GP del, terzultimo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Sakhir assisteremo a un grande spettacolo in una gara che si svilupperà, come da tradizione, sotto le luci artificiali. Si partirà sempre da lui, ovvero il britannico Lewis. Già campione del mondo, l’alfiere della Mercedes ha conquistato la pole position in 1:27.264, conquistando la 98ma pole della carriera. Prima fila tutta Mercedes, con Valtteri Bottas ...

