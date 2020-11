Lille-Sparta Praga: probabili formazioni e dove vederla in TV (Di domenica 29 novembre 2020) Giovedì 03 Dicembre si giocherà il 5 turno dell’Europa League. Nel girone H si sfideranno Lille-Sparta Praga e Milan-Celtic. Come si presentano le squadre a questo match il Lille si presenta a questo match da primo classificato ad 8 punti, dopo aver guadagnato un punto d’oro con il Milan. Nel match di andata i francesi hanno surclassato i cechi per 4-1, ma sarà difficile per il Lille ripetere lo stesso risultato, i cechi sono in un ottimo stato di forma. Lo Sparta Praga nell’ultimo match ha annientato il Celtic 4-1, lo stesso risultato dell’andata. Se il Lille vincerà passerà quasi sicuramente da primo, ma se dovesse pareggiare o perdere il Milan potrebbe superarlo in classifica. probabili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 29 novembre 2020) Giovedì 03 Dicembre si giocherà il 5 turno dell’Europa League. Nel girone H si sfiderannoe Milan-Celtic. Come si presentano le squadre a questo match ilsi presenta a questo match da primo classificato ad 8 punti, dopo aver guadagnato un punto d’oro con il Milan. Nel match di andata i francesi hanno surclassato i cechi per 4-1, ma sarà difficile per ilripetere lo stesso risultato, i cechi sono in un ottimo stato di forma. Lonell’ultimo match ha annientato il Celtic 4-1, lo stesso risultato dell’andata. Se ilvincerà passerà quasi sicuramente da primo, ma sesse pareggiare o perdere il Milan potrebbe superarlo in classifica....

Giovedì 03 sicembre alle ore 18:55 si giocherà Lille-Sparta Praga valevole per la quinta giornata del girone H di Europa League.

Un Milan tranquillo -senza Ibra e Pioli!- pareggia in Francia sul difficile campo del Lille: 1-1

Chi attendeva il Milan al varco è puntualmente servito! All’assenza grave-gravissima del Faro, del Mago o Condottiero Ibracadabra si aggiungeva contro i pericolosissimi francesi addirittura quella di ...

