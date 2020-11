Liga, Barcellona-Osasuna 4-0: Messi segna e dedica il gol a Maradona (Di domenica 29 novembre 2020) Nel giorno del suo compleanno numero 121 e dell'omaggio a Diego Maradona il Barcellona si regala un pomeriggio tranquillo e una bella vittoria, cosa mai scontata per la squadra di Koeman in questo suo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 29 novembre 2020) Nel giorno del suo compleanno numero 121 e dell'omaggio a Diegoilsi regala un pomeriggio tranquillo e una bella vittoria, cosa mai scontata per la squadra di Koeman in questo suo ...

DiMarzio : L'immagine più bella di #BarcaOsasuna. #Messi segna e ricorda così #Maradona - sportli26181512 : Maradona, il ricordo di Messi: gol e dedica con la maglia dei Newell's Old Boys: Non poteva che essere un magico ma… - gringoserra78 : RT @DiMarzio: L'immagine più bella di #BarcaOsasuna. #Messi segna e ricorda così #Maradona - sportli26181512 : Barcellona-Osasuna 4-0: Nel match della undicesima giornata della Liga spagnola, netta vittoria interna per il Barc… - AlexFootyFan : RT @DiMarzio: L'immagine più bella di #BarcaOsasuna. #Messi segna e ricorda così #Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Barcellona Liga: Barcellona, poker all'Osasuna. Messi omaggia Maradona. Getafe-Athletic Bilbao LIVE Calciomercato.com Liga. Sconfitta interna clamorosa per il Real Madrid, mentre l'Atletico ha vinto a Valencia

In Spagna si è giocata l'undicesima giornata del campionato, che ha visto tra le tante gare in programma, il Real Madrid perdere al Bernabeu 2-1 contro l'Alaves. Il Siviglia ha invece espugnato il cam ...

I risultati in Liga - Poker del Barcellona, crolla il Real Madrid

Successo in trasferta per il Siviglia, mentre il Barcellona travolge l'Osasuna. Crolla ancora il Real con l'Alavés.

In Spagna si è giocata l'undicesima giornata del campionato, che ha visto tra le tante gare in programma, il Real Madrid perdere al Bernabeu 2-1 contro l'Alaves. Il Siviglia ha invece espugnato il cam ...Successo in trasferta per il Siviglia, mentre il Barcellona travolge l'Osasuna. Crolla ancora il Real con l'Alavés.