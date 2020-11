L' ex Milan Giampaolo Pazzini | ' Rossoneri outsider in Serie A | ma con Ibra'

(Di domenica 29 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

sportli26181512 : Pazzini: 'Il mio futuro? Tecnico o direttore sportivo. Milan outsider per lo scudetto...': Pazzini: 'Il mio futuro?… - Gazzetta_it : #Milan, l'ex #Pazzini: 'Con questo #Ibra tutto è possibile' - MilanPress_it : L'intervista della Gazzetta all'ex di Milan e Fiorentina, Giampaolo Pazzini #MilanPress #ACMilan #SempreMilan… - Angelica3792 : Mi sembrava il Milan di Giampaolo - milanelloman : Milan vs Giampaolo -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Giampaolo

In vista di Milan-Fiorentina la Gazzetta ha intervistato un doppio ex come Giampaolo Pazzini, che da poco ha lasciato il calcio.L'ex di Milan e Fiorentina, che di recente ha annunciato l'addio al calcio giocato, ha parlato stamani a La Gazzetta dello Sport ...