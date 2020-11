Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-0 | Theo sempre al massimo 7 | Bonera uomo dei record 7

(Di domenica 29 novembre 2020) DONNARUMMA 7 Ilvincee lui èdecisivo CALABRIA 7 Da quando fa gli assist? Ormai è diventato una garanzia di questo, anche in fase difensiva. Annulla Ribery! KJAER 7 ...

RadioRossonera : San Siro torna a fare rima con vittoria e il #Milan continua a fare rima con primi in classifica !!! ?? Le pagelle… - BombeDiVlad : ??? #AlDiavoloIVoti - Le pagelle di #MilanFiorentina ?? Link ?? - mvb66 : RT @Sport_Mediaset: Le pagelle di #MilanFiorentina: #Donnarumma mostruoso, #Calabria annulla #Ribery ?? #SportMediaset - soccmagazine : Milan-Fiorentina 2-0, le pagelle dei rossoneri: sempre più primi - infoitsport : Pagelle Milan-Fiorentina: Donnarumma mostruoso, Calabria annulla Ribery - Sportmediaset -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Milan

DONNARUMMA 7 Il Milan vince sempre e lui è sempre decisivo CALABRIA 7 Da quando fa gli assist? Ormai è diventato una garanzia di questo Milan, anche in fase difensiva. Annulla Ribery! KJAER 7 ...Abisso fischia la fine, il Milan festeggia l'ennesima vittoria in campionato per 2-0 frutto di una gara attenta, cinica ...