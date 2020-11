Lazio Udinese 1-3 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive (-dall’inviata allo stadio Olimpico, Lavinia Labella) Allo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-3 MOVIOLA 1? Si parte – Aureliano fischia il calcio di inizio traed, dopo il minuto di silenzio per Maradona 4? Primo squillo della– Correa vicino al secondo gol stagionale da posizione defilata, salva tutto Musso 8? Pressing– Gli ospiti provano a schiacciare la ...