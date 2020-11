Lazio | Patric | «Orario strano Oggi servirà pazienza»

Leggi su calcionews24

Luis Alberto ha parlato prima di Lazio-Udinese. Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-gara di Lazio-Udinese. Ecco le dichiarazioni dello spagnolo, quest'anno titolare nell'11 di Inzaghi. «Ci aspettiamo una partita tosta e difficile, loro giocano bene anche se hanno raccolto meno punti di quelli che avrebbero meritato, ripartono molto bene e in campo hanno giocatori veloci. L'orario? Non mi piace tanto giocare alle 12:30 ma ti ci devi abituare: ci siamo allenati in settimana al mattino per preparare il confronto nei dettagli. Deulofeu? Lui è uno dei miei migliori amici nel calcio, sarà un piacere ritrovarlo».