L'appello di Gattuso: «Va bene il ricordo di Maradona, ma c'è troppa gente in giro senza mascherina»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la grande vittoria riportata contro la Roma

Era importante vincere «Il nostro punto di partenza sono state tutte le buone partite. Noi dobbiamo giocare con questa intensità e questa voglia, senza sottovalutare nulla. Se pensiamo di vincere sempre 4-0 non è così. Certe volte trovi difficoltà e allora sta i lì e giochi come una squadra organizzata. Oggi ho visto una squadra che si aiutava e non calciatori che si mandano a quel paese tra di loro»

Ha influito anche il clima per Maradona «Si respira un'aria triste però in questo momento la città deve avere anche buon senso, perché troppe persone senza mascherine. Maradona è una leggenda, ma in questo momento si deve fare i bravi. Io capisco l'affetto, ma da domani spero che si ...»

