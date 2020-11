Lampard e Mourinho non si fanno male: Chelsea-Tottenham finisce 0-0 (Di domenica 29 novembre 2020) Delude le aspettative il big match del week-end di Premier League tra Chelsea e Tottenham, finisce 0-0 la sfida tra Lampard e Mourinho. Gara molto tattica, poche occasioni da gol limpide e forse anche un po’ di stanchezza per gli impegni europei delle due formazioni. Il Tottenham torna in testa alla classifica e dovrà condividere la vetta col Liverpool di Klopp almeno fino alla prossima giornata, entrambe le squadre si trovano a 21 punti. Segue proprio il Chelsea con 19 ed il Leicester a 18, ma i Foxes potranno agguantare il primo posto qualora dovessero battere il Fulham nel posticipo del lunedì. Foto: Twitter Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Delude le aspettative il big match del week-end di Premier League tra0-0 la sfida tra. Gara molto tattica, poche occasioni da gol limpide e forse anche un po’ di stanchezza per gli impegni europei delle due formazioni. Iltorna in testa alla classifica e dovrà condividere la vetta col Liverpool di Klopp almeno fino alla prossima giornata, entrambe le squadre si trovano a 21 punti. Segue proprio ilcon 19 ed il Leicester a 18, ma i Foxes potranno agguantare il primo posto qualora dovessero battere il Fulham nel posticipo del lunedì. Foto: Twitter Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Arrivare in fondo a Chelsea-Tottenham non è stato facile. Tanti gli sbadigli a Stramford Bridge. E lo 0-0 finale è la logica conseguenza di quello visto in campo.

Arrivare in fondo a Chelsea-Tottenham non è stato facile. Tanti gli sbadigli a Stramford Bridge. E lo 0-0 finale è la logica conseguenza di quello visto in campo. Un risultato che ...

Arrivare in fondo a Chelsea-Tottenham non è stato facile. Tanti gli sbadigli a Stramford Bridge. E lo 0-0 finale è la logica conseguenza di quello visto in campo. Un risultato che ...Arrivare in fondo a Chelsea-Tottenham non è stato facile. Tanti gli sbadigli a Stramford Bridge. E lo 0-0 finale è la logica conseguenza di quello visto in campo. Un risultato che ...