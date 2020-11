La statua di Mary Wollstonecraft e i vestiti nuovi del femminismo

Leggi su vanityfair

(Di domenica 29 novembre 2020) Se nei prossimi giorni vi capiterà di leggere qualche sproloquio sulla “scandalosa statua dell’autrice di Frankenstein”, sappiate che si tratterà solo dell’ennesimo equivoco in una storia piena di sorprese. Molti giornali internazionali hanno infatti dato per scontato che la Mary Wollstonecraft di cui è stata appena inaugurata una statua in un parco di Londra fosse la celebre scrittrice romantica, Mary Wollstonecraft-Shelley, l’autrice del celeberrimo Frankenstein.