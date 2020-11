La Sinistra degli Orchi: una finestra di Overton verso la pedofilia? (Di domenica 29 novembre 2020) Roma, 29 nov – Per restare ancorati all’attualità quotidiana una lettura molto interessante è il saggio di Emanuele Fusi, La Sinistra degli Orchi (Passaggio al Bosco, 218 p., 15€). Uno degli argomenti più diffusamente affrontati l’anno scorso fu l’inchiesta “Angeli e Demoni” portata avanti dalla procura di Reggio Emilia. Quello che Fusi affronta non è tanto il tema dei vari episodi storici che si sono susseguiti, piuttosto il fil rouge che lega da decenni i movimenti omosessuali alle associazioni di servizi assistenziali ai minori: il tema della pedofilia. Forse l’ultimo vero tabù della sfera sessuale umana. La lotta ai tabù e la pedofilia Non si tratta di propaganda politica contro un partito. Quel che viene sviscerato è il tema della pedofilia, dimostrando quanto il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 29 novembre 2020) Roma, 29 nov – Per restare ancorati all’attualità quotidiana una lettura molto interessante è il saggio di Emanuele Fusi, La(Passaggio al Bosco, 218 p., 15€). Unoargomenti più diffusamente affrontati l’anno scorso fu l’inchiesta “Angeli e Demoni” portata avanti dalla procura di Reggio Emilia. Quello che Fusi affronta non è tanto il tema dei vari episodi storici che si sono susseguiti, piuttosto il fil rouge che lega da decenni i movimenti omosessuali alle associazioni di servizi assistenziali ai minori: il tema della. Forse l’ultimo vero tabù della sfera sessuale umana. La lotta ai tabù e laNon si tratta di propaganda politica contro un partito. Quel che viene sviscerato è il tema della, dimostrando quanto il ...

