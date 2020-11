La Roma non c’è e il Napoli ne fa quattro: figuraccia al San Paolo (Di domenica 29 novembre 2020) Roma – Dopo aver ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di Europa League grazie alla vittoria sul campo del Cluj, la Roma fa a far visita al Napoli di Gattuso. Fonseca non può contare su Smalling ma riesce a recuperare Mancini e Ibanez, anche se comunque acciaccati. Torna titolare Dzeko, che completa l’attacco con Pedro e Mkhitaryan Omaggio a Maradona Dopo dieci minuti di gioco senza grandi azioni, la partita si ferma per rendere omaggio a Diego Armando Maradona, con i giocatori di entrambe le squadre che applaudono alla memoria di un grandissimo del calcio. Il Napoli va avanti Alla mezzora punizione in favore dei partenopei dal vertice sinistro dell’area di rigore. Sul punto di battuta si presenta Insigne, che con un destro a giro forte al punto giusto e ben piazzato batte Mirante sul suo palo. Fabian Ruiz per il ... Leggi su romadailynews (Di domenica 29 novembre 2020)– Dopo aver ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di Europa League grazie alla vittoria sul campo del Cluj, lafa a far visita aldi Gattuso. Fonseca non può contare su Smalling ma riesce a recuperare Mancini e Ibanez, anche se comunque acciaccati. Torna titolare Dzeko, che completa l’attacco con Pedro e Mkhitaryan Omaggio a Maradona Dopo dieci minuti di gioco senza grandi azioni, la partita si ferma per rendere omaggio a Diego Armando Maradona, con i giocatori di entrambe le squadre che applaudono alla memoria di un grandissimo del calcio. Ilva avanti Alla mezzora punizione in favore dei partenopei dal vertice sinistro dell’area di rigore. Sul punto di battuta si presenta Insigne, che con un destro a giro forte al punto giusto e ben piazzato batte Mirante sul suo palo. Fabian Ruiz per il ...

