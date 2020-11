La Rai si scusa con il presidente dell’Antimafia per l’esclusione in Tv (Di domenica 29 novembre 2020) Con una lettera letta da Lucia Annunziata l’azienda fa ammenda per aver escluso Morra dal programma “Titolo V” dopo le polemiche su Jole Santelli Leggi su lastampa (Di domenica 29 novembre 2020) Con una lettera letta da Lucia Annunziata l’azienda fa ammenda per aver escluso Morra dal programma “Titolo V” dopo le polemiche su Jole Santelli

matteosalvinimi : La Rai si scusa...?!? Roba da matti. Morra indegno, chieda perdono ai malati di cancro, ai calabresi e agli italian… - LegaSalvini : #Salvini: 'La Rai si scusa...?!? Roba da matti. Morra indegno, chieda perdono ai malati di cancro, ai calabresi e a… - miri_balla : RT @repubblica: La Rai si scusa con Morra per l'esclusione dal programma 'Titolo V'. E lui: 'Voglio ricucire con le opposizioni in Antimafi… - repubblica : La Rai si scusa con Morra per l'esclusione dal programma 'Titolo V'. E lui: 'Voglio ricucire con le opposizioni in… - GiorgioAntonel1 : RT @CastellinoLuigi: La Rai si scusa con Morra. Lui prova a ricucire con l’opposizione, che replica: “Si dimetta” | L'HuffPost https://t.co… -