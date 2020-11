La polemica social per quel «Stadio “Comunale” Diego Armando Maradona» (Di domenica 29 novembre 2020) Stadio Comunale Diego Armando Maradona è stato definito “cafone” per quel Comunale che «non c’entra nulla». «Lo sappiamo che lo Stadio è comunale. Evitiamo di inserirlo nell’intestazione. È orrendo. Solo il nome di Diego per rendergli davvero omaggio», scrivono su Twitter. L’annuncio del nome dello Stadio – e di quel comunale inserito a sproposito secondo molti – è stata data questa mattina da Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, nel corso di un intervento durante ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. LEGGI ANCHE >>> Cazzullo dice che Maradona è un mito perché «fu sorpreso da Biscardi alla toilette con l’ospite femminile» C’è chi definisce quel comunale una ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 29 novembre 2020)Comunaleè stato definito “cafone” perComunale che «non c’entra nulla». «Lo sappiamo che loè comunale. Evitiamo di inserirlo nell’intestazione. È orrendo. Solo il nome diper rendergli davvero omaggio», scrivono su Twitter. L’annuncio del nome dello– e dicomunale inserito a sproposito secondo molti – è stata data questa mattina da Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, nel corso di un intervento durante ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. LEGGI ANCHE >>> Cazzullo dice cheè un mito perché «fu sorpreso da Biscardi alla toilette con l’ospite femminile» C’è chi definiscecomunale una ...

isthisbicuIture : RT @romanevak: gne gne uscite dai social/smettetela di rispondere a chi scrive tweet che non vi piacciono. okay smettiamo di rispondere a q… - sansamargaery : RT @romanevak: gne gne uscite dai social/smettetela di rispondere a chi scrive tweet che non vi piacciono. okay smettiamo di rispondere a q… - romanevak : gne gne uscite dai social/smettetela di rispondere a chi scrive tweet che non vi piacciono. okay smettiamo di rispo… - yokailia : RT @senkanokoi: sui suoi social non specifica niente sul repostare i suoi lavori quindi il mio intento non è assolutamente di fare polemica… - Marisa55364899 : @GiorgiaMeloni Ma se hai votato a favore dello scostamento! Se emendamento è un blitz contro di voi, occupate il Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : polemica social La polemica social per quel Stadio "Comunale" Diego Armando Maradona Giornalettismo La polemica social per quel Stadio “Comunale” Diego Armando Maradona

Sui social è esplosa la polemica perché dalla dicitura Stadio "Comunale" Diego Armando Maradona i tifosi vogliono levare quel comunale ...

Morì cadendo sul traguardo, la battaglia del padre di Giovanni per avere giustizia

Nell’ottobre 2019 un ciclista 23enne perse la vita nella volata finale di una gara professionistica nell’Alessandrino ...

Sui social è esplosa la polemica perché dalla dicitura Stadio "Comunale" Diego Armando Maradona i tifosi vogliono levare quel comunale ...Nell’ottobre 2019 un ciclista 23enne perse la vita nella volata finale di una gara professionistica nell’Alessandrino ...