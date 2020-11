La notizia della morte di Valeria Artini ha scosso Zuclo (Di domenica 29 novembre 2020) C’è un’intera valle scossa per la tragica morte di Valeria Artini, 16 anni. La ragazza di Zuclo sabato sera è morta in un incidente stradale a Preore lungo la provinciale 34. Sono quattro i ragazzi coinvolti, uno di loro versa in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara. Il Pm Alessandra Liverani ha aperto un’inchiesta sull’incidente costato la vita a Valeria Artini. Gli accertamenti sono stati fatti dalla Polizia delle Giudicarie con il supporto dei Carabinieri. In base ad una prima ricostruzione, i giovani, su una Toyota Yaris della madre del guidatore, un ragazzo di 22 anni di Caderzone Terme, sono finiti fuori strada tra il centro sportivo di Tione e l’abitato di Preore. La Yaris ha prima sbattuto contro gli alberi lungo la strada per poi tornare in ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 29 novembre 2020) C’è un’intera valle scossa per la tragicadi, 16 anni. La ragazza disabato sera è morta in un incidente stradale a Preore lungo la provinciale 34. Sono quattro i ragazzi coinvolti, uno di loro versa in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara. Il Pm Alessandra Liverani ha aperto un’inchiesta sull’incidente costato la vita a. Gli accertamenti sono stati fatti dalla Polizia delle Giudicarie con il supporto dei Carabinieri. In base ad una prima ricostruzione, i giovani, su una Toyota Yarismadre del guidatore, un ragazzo di 22 anni di Caderzone Terme, sono finiti fuori strada tra il centro sportivo di Tione e l’abitato di Preore. La Yaris ha prima sbattuto contro gli alberi lungo la strada per poi tornare in ...

CarloCalenda : La notizia del blocco della #MetroC per ‘mancanza di personale’ dimostra che ormai Roma è fuori controllo. Nel mome… - ilfoglio_it : A Feltri padre, un attacco della Boldrini gli fa il solletico. Con la sua telefonata, il figlio si è fatto intrappo… - Vivo_Azzurro : La #FIGC e le Nazionali ???? sostengono la campagna per il contrasto della violenza maschile contro le #donne La not… - fighen : @stanzaselvaggia @Spectra_anna Non so se sia più sgradevole, il fatto che la notizia della morte della collega pass… - L_identitario : Di sicuro, una pessima notizia per gli ideatori della #Geoingegneria, ovvero chi si diletta nell'alterare il #clima… -

Ultime Notizie dalla rete : notizia della Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Strade, strutture sanitarie e medici: perché nessuno vuole fare il commissario della sanità in Calabria?

Non mancano solo le strutture sanitarie e i medici. Mancano le strade per raggiungere gli ospedali e i luoghi di cura ...

Controlli anti-Covid a Salerno, 71 multati senza mascherina

È di 71 persone sanzionate per mancato uso della mascherina e quattro titolari di esercizi commerciali multati il bilancio dei controlli delle forze dell'ordine a Salerno e provincia ...

Non mancano solo le strutture sanitarie e i medici. Mancano le strade per raggiungere gli ospedali e i luoghi di cura ...È di 71 persone sanzionate per mancato uso della mascherina e quattro titolari di esercizi commerciali multati il bilancio dei controlli delle forze dell'ordine a Salerno e provincia ...